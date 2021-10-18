В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 18 октября — местами ожидаются кратковременные осадки.

Синоптики говорят, что дожди пройдут полосой от Волынской по северу до Сумской области. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов, на юге 13-16 градусов.

18-20 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.