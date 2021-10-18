Отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 в течение трех суток подряд. Но жители многоквартирных домов уже могут подавать заявки на подключение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. Как заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, начало подачи тепла в жилые дома зависит от погоды. Надо чтобы в течение трех дней среднесуточная температура была ниже +8. "Будет неправильным, когда сегодня мы включим отопление, а завтра придется открывать окна и греть воздух, а затем платить за это по счетам за коммуналку", — отметил он. В то же время у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. "Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола теплоснабжающей компании — КП" Киевтеплоэнерго ", ООО" Евро-Реконструкция ", — добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Полтаве начался 17 октября. Также стало известно, что отопление включили Львов и Луцк.