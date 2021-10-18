В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила перевозки пассажиров. Ограничения коснутся не только межобластного транспорта, но и сферы обслуживания в городах: кафе, ресторанов, салонов красоты, ТРЦ, кинотеатров, музеев. Как проверять наличие сертификатов вакцинации и так называемых COVID-документов, рассказал первый заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Может проверить наличие необходимых документов Кроме полицейских проверять сертификаты и COVID-документы могут сотрудники Держпродспоживслужбы, сотрудники Центра контроля и профилактики болезней на местах. Кода начнут проверять С 21 октября рейды начнутся по всем городам Украины. Проверять будут также на вокзалах, станциях, в местах большого скопления людей. "Проверять документы будут в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни — во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", — отметил Алексей Билошицкий. Какие документы потребуются Для планшетов полиции уже разработали программное обеспечение для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в приложении "Действие", а также по бумажным вариантам. Проверка документов будет проводиться по QR-кодами. В сертификатах обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количество доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения. "Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", — подчеркнули в полиции. Наказание за подделку сертификата В Украине могут наказать за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельной справки или сертификата наказание составит штраф от 850 гривен до ограничения свободы сроком до 2 лет. Однако при покупке фальшивого сертификата штраф может быть гораздо больше — от 17 до 34 тысяч гривен. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине могут ввести штраф для пассажиров, которые ездят без сертификата вакцинации. А также мы рассказывали о том, как получить подпись в приложении "Действие".