Курс доллара на межбанке в продаже 18 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,32 гривен за доллар, курс в покупке до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 30,52 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,3050 — 26,3250 грн / доллар, евро 30,5085 — 30,5291 грн / евро, российский рубль 0,3690-0,3696 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 13 октября закрылись в диапазоне доллар 26,3700 — 26,3950 грн / доллар, евро 30,4995 — 30,5284 грн / евро, российский рубль 0,3664 — 0,3671 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.