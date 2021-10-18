Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на патрульной базе в оккупированной Горловке разблокирована. Сторонники оккупационного режима решили снять блокаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ. Сообщается, что сегодня днем еще продолжался пикет у офиса мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке, который располагается в гостинице "Родина". Однако удалось достичь соглашения, и работа миссии будет восстановлена. На территории у отеля уже начали демонтировать палаточный городок. Отметим, блокировки миссии началось накануне, были заблокированы выезды из отеля. Оккупанты угрожали, что не дадут наблюдателям работать, пока украинская сторона не освободит задержанного боевика Андрея Косяка. В то же время сообщается, что блокирование штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке продолжается уже четвертый день. Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. МИД Украины расценивает эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт.