Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности". Стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить в правовой и юридически обоснованный способ. Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие. Петр Порошенко выразил благодарность за неизменную солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США. Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.