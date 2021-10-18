По состоянию на 18 октября, в Украине в «красной» зоне карантина находятся уже 5 областей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Какие области находятся в «красной» зоне:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

Напомним, в регионах «красной» зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. При этом ограничений для транспорта пока нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

Близки к «красной» зоне, но находятся пока в «оранжевой»:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

Напомним, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров COVID-сертификата.

Офис президента сообщает, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина. Под контроль силовиков попадут рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места.