По состоянию на 18 октября, в Украине в «красной» зоне карантина находятся уже 5 областей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Какие области находятся в «красной» зоне:
Днепропетровская,
Донецкая,
Запорожская,
Одесская,
Херсонская.
Напомним, в регионах «красной» зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. При этом ограничений для транспорта пока нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.
Близки к «красной» зоне, но находятся пока в «оранжевой»:
Киев,
Волынская область,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Львовская,
Николаевская,
Сумская,
Харьковская,
Хмельницкая,
Черкасская,
Черновицкая,
Черниговская.
Напомним, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров COVID-сертификата.
Офис президента сообщает, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина. Под контроль силовиков попадут рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места.