В Днепровской области клиническая больница имени Мечникова переполнена больными коронавирус пациентами. В 6-комнатной палате находится 28 тяжелобольных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергея Рыженко.

По словам Рыженко, COVID-реанимация в больнице переполнена в несколько раз.

"Все дышат так же через устройства, не сказав ни слова. Они высказывают свои пожелания только жестами", — отметил директор больницы.

Ситуация в больнице не улучшается, поскольку впереди "тяжелая ночь".

"Некоторые счастливчики переходят на COVID-терапию. Им удалось преодолеть болезнь. Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается", — добавил Рыженко.