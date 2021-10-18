Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена. Давления достаточно для начала поставок.

Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (контролируется «Газпромом»).

По данным оператора, нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

В компании отмечают, что данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод «Северный поток-2» готов к запуску. Ожидается только разрешение от Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но этот вопрос зависит от многих факторов. К примеру, объемов будущих закупок стран Европы и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.