С начала суток, в районе проведения операции Объединенных сил, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. Вследствие обстрелов никто не пострадал. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ООС. Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации трижды нарушили "тишину": у Песков — враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новолуганское — вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. "Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения", — пишет пресс служба. Вследствие обстрелов, никто из военнослужащих Украины не пострадал.