Российский "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС для поставок газа в Европу. Таким образом Россия продолжает шантаж европейских потребителей, намекая на необходимость запуска "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона. "На сегодняшних ежемесячных торгах на ноябрь 2021 дополнительные мощности для транзита природного газа по территории Украины с РФ в ЕС опять не зарезервированы", — написал глава компании. Макогон отметил, что вопреки заявлениям российского руководства, Москва не стремится увеличивать поставки газа в Европу. По его словам, в настоящее время наблюдается противоположная динамика — сокращение транзита через Украину. "Заявки" Газпрома "на заполнение" Северного потока-2 "- прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через ПП-2. Шантаж продолжается", — добавил топменеджеров. Напомним, ранее Макогон отметил сокращение объемов со стороны "Газпрома" прокачки через Украину. По его словам, в этом году российский монополист трижды снижал объемы транзита. Отметим, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва в этом году превысит обязательства транзита газа через Украину.