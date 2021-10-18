С понедельника, 18 октября, четыре скандинавские авиакомпании больше не будут требовать от пассажиров, летающих между Данией, Норвегией и Швецией, надевать маски на борту своих самолетов. В частности, требование отменили авиакомпании SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA. "Норвежское руководство по инфекционному контролю больше не требует от местных пассажиров носить маски, поэтому это требование больше не будет применяться на рейсах Wideroe", — заявила пресс-секретарь соль Брандволл. Однако, по ее словам, маски-прежнему необходимо надевать на рейсах в страны за пределами региона. В аэропорту Гардермоен, расположенном недалеко от норвежской столицы Осло, требование о ношении масок было отменено в пятницу, 15 Октября.