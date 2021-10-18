Власти принять системные решения по развитию "Укрзализныци", а не заниматься "пинг-понг" — то запрещает эксплуатацию вагонов по возрасту, что спровоцирует коллапс на рынке перевозок, то отменяет свое решение, то локомотивы покупает, то электрички, то вагоны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна. "С одной стороны, мы видим хроническое простоя вагоноремонтных мощностей. С другой стороны, мы имеем ситуацию, мгновенно запретить все вагоны в эксплуатации, срок которых вышел, мы не можем. Потому что будет коллапс перевозок. К сожалению," Укрзализныця "занимается постоянным "пинг-понг" за последние 2 года и то вводит ограничения, то потом их отменяет. Что еще больше дестабилизирует рынок ", — пояснил Емельян. Он также напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" впервые получила 4 миллиарда гривен для обновления пассажирского подвижного состава, однако за год не смогла осуществить закупку. Это свидетельствует об отсутствии у компании профессионального менеджмента. "Мы должны вернуться в точку ноль. В этом моменте провести расширенное совещание на уровне Кабинета министров — с участием" Укрзализныци ", профильного министерства и бизнеса, который причастен как к вагоностроительной сферы, так и к перевозкам. И четко определить свою политику на последующие 5 лет. А потом выполнять согласованный план действий ", — отметил Емельян. По его словам, если правительство решит акцентировать внимание на обновлении подвижного состава — государство должно гарантировать инвестирования в закупку новых вагонов и затем придерживаться своих обязательств. Тогда бизнес также будет возможность подготовиться к таким действиям — в частности, заложит обновление вагонного парка в финансовые планы. Отсутствие стратегии в действиях власти приводит лишь к хаосу на рынке перевозок. "Такой хаос, когда мы однажды принимаем одни решения, потом их отменяет, принимаем совершенно другие решения, ни к чему хорошему не приведет. И будет фактически ситуация, когда возить будет нечем", — предостерег Емельян. Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой и Министерством юстиции. Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству "Укрзализныци" следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов. Такого мнения придерживается и глава Украинской аграрной совета Леонид Козаченко: по его убеждению, Укрзализныця имеет достаточно вагонов, и не имеет тяги и модернизированной инфраструктуры, из-за чего оборот вагонов УЗ ежемесячно ухудшается. Ранее гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил: чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирования и назначить профессиональный менеджмент. Он также отметил, что от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается. В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.