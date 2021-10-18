В Киеве под зданием Министерства инфраструктуры проходит акция протеста водителей — перевозчики требуют отсрочить требование о прививках на полгода. Напомним, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров COVID-сертификата.

Как сообщает «Сегодня», к протестующим уже вышел представитель министерства, вместе с ним несколько человек зашли в здание, надеясь на встречу с министром. Сейчас участники акции ждут результата переговоров.

Один из перевозчиков Василий Печевой утверждает, что водители не имеют права проверять документы пассажиров (сертификат вакцинации или справку с результатом ПЦР-теста).

Напомним, с 21 октября все в транспорте должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием «Дії»;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

https://www.youtube.com/watch?v=2o79lkcfO-4

По состоянию на 18 октября, в Украине в «красной» зоне карантина находятся уже 5 областей.

Офис президента сообщает, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина. Под контроль силовиков попадут рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места.