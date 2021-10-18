В конце июля Украину всколыхнула страшная новость об убийстве и изнасиловании 6-летней Мирославы Третьяк в г. Старый Салтов Харьковской области. Семья девочки подала иск к семье подозреваемого 13-летнего подростка, а также отдельно в государственные органы, от которых требует 100000000 гривен моральной компенсации. Об этом сообщает "Общественное". Родители погибшей считают, что бездействие должностных лиц привела к преступлению. Речь идет о местных органах самоуправления, полицейских, работников образования, социальные службы. "Это моральный вред в бездействии государственных органов, знали о девиантное поведение ребенка (13-летнего подозреваемого в убийстве — ред.) С 2016 года и по момент этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить", — заявил адвокат Артем Донец. Пострадавшие также требуют возместить часть расходов на погребение. По словам представителя потерпевших, иски приобщили к материалам дела, которое рассматривает Волчанский районный суд. Заседание по делу состоялось 18 октября. Адвокат ходатайствовал о вызове 16 представителей государственных органов в качестве свидетелей. Следующее заседание назначено на 28 октября. убийство Мирославы 28 июля мать 6-летней Мирославы обратилась в полицию из-за исчезновения ребенка. Женщина рассказала, что дочь около 18:00 ушла со двора, где гуляла с 13-летним соседом Богданом, но домой после этого так и не вернулась. Тело девочки обнаружили в заброшенном здании. Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед, который дружил с Мирославой. По словам главы села, парень признался в бийстви. Но мать мальчика не верит, что это он сделал. Максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетнему подозреваемому — принудительные меры воспитательного характера. При этом мать убитой девочки хочет, чтобы ему дали пожизненное заключение. Напомним, в Сумами внезапно умер мужчина, убивший своего 3-летнего сына. Раньше всплыли новые факты об убийстве 7-летнего Украинский в Польше.