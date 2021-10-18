В Кремле прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это будет худшим сценарием.

Его цитирует ТАСС:

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности».

Отметим, накануне Песков общался с французскими журналистами. Интервью показали на телеканале France 5. Комментируя слова ведущей о том, что передвижение российских войск к границе Украины было воспринято на Западе как угроза, он подчеркнул:

«Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы». Песков при этом напомнил, что «все все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО — никто».

Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин посетит Украину и Грузию с рабочим визитом. В частности, он подтвердит, что двери НАТО открыты для двух государств.

Ранее Песков отмечал, что Российская Федерация и Беларусь будут совместно реагировать на появление инфраструктуры НАТО в Украине.