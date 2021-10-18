17-летний парень скоропостижно скончался в одесском кафе, расположенном на проспекте Шевченко. Юноша фактически упал замертво на глазах персонала и знакомых. «Скорая» ехала к нему 20 минут — время было упущено.

Подробности сообщают очевидцы в Telegram.

Парень сидел за столиком вместе с семьей. Внезапно у него началась дрожь в конечностях и обильное слюноотделение. Затем он потерял сознание и замертво упал.

Свидетели говорят, что пока бегали за администратором и пытались вызвать «скорую», пульс у него уже перестал прощупываться. Парня переложили на пол и начали делать непрямой массаж сердца.

При этом в «скорую» удалось дозвонились только с четвертого раза, а сама бригада ехала на место около 20 минут. Все это время парню пытались помочь его знакомые и сотрудники кафе. Врачи, которые все-таки доехали до кафе, около 45 минут проводили реанимационные действия, но парень уже был мертв.

По словам очевидцев, несовершеннолетний юноша не употреблял спиртные напитки. По некоторым данным, он якобы «имел проблемы с давлением» и заболеванием щитовидной железы.

В Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit столкнулся с Lexus на перекрестке. Удар был такой силы, что «скорая» перевернулась на бок.