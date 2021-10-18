В Украине в Закарпатской области произошло землетрясение.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Координаты эпицентра — широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км.

17 октября в Польше произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 баллов по шкале Рихтера.

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате пришлось приостановить метро в Токио и движение скоростных поездов «Синкансэн».

Утром 23 сентября в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.