Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР (ЮАР) полой Пандор. Беседа министров иностранных дел двух стран состоялась впервые после 23-летнего перерыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МИД Украины. В дипведомством отметили, что в ходе беседы Кулеба и Пандор договорились возобновить полноценный двусторонний диалог. Кроме того, стороны решили провести политические консультации на уровне министерств иностранных дел двух стран, развивать торговлю и научно-техническом сотрудничестве. Также министры обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций. Кулеба предложил ЮАР направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества. "Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", — цитирует пресс служба министра. Кулеба пригласил Пандор посетить в следующем году Украину. Отмечается, что министр иностранных дел ЮАР приняла приглашение своего украинского коллеги. В МИД Украины отметили, что разговор министров иностранных дел Украины и ЮАР стала первым контактом на таком уровне впервые с 1998 года.