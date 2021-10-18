В Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 790 детей и 122 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы — 3127 человек, умерли — 177, выздоровели — 3421. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

Напомним, осенние каникулы во всех школах Украины могут начаться на неделю раньше — 18 октября. В министерстве здравоохранения также сообщили, что невакцинированных от COVID-19 сотрудников образовательных учреждений будут отстранят от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

В Украине зафиксировано 16 309 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 1588 детей и 288 медработников.

Напомним, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров COVID-сертификата.