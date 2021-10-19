В Украине банки все чаще блокируют переводы и счета — все из-за налоговой проверки. Крупные расходы, напомним, проверяют по новым правилам: граждане должны доказать, откуда они взяли деньги и легально ли их заработали.

Причины, по которым могут заблокировать счет:

сомнительные операции (например, если обычно ежемесячно тратите 10 тыс. грн, а теперь хотите провести платеж на 50 тыс. грн);

если проводите операцию на крупную сумму;

если проводите много мелких операций наличными;

если делаете более 100 операций в месяц.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова подчеркнула: банк может остановить операцию без предупреждения.

«На любую трансакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен», – подтвердил советник главы правления одного из банков Василий Невмержицкий.

А если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы.

Собеседник Обозревателя в Государственной налоговой службе рассказал, что украинцы очень неактивно принимают участие в налоговой амнистии (возможность легализовать теневые доходы с уплатой небольшого налога), но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.

«Законопроект о непрямых методах налогового контроля еще не разработан. Готовить его будет Минфин вместе с налоговиками. Могу точно сказать, что возможности у налоговой есть и сейчас. Но вот со следующего года будет и политическая воля для проверок. То имущество, которое уже есть, не так важно. Но вот если захочется купить новый дом или продать старый и потратить деньги, вот здесь придется объясняться. А если не можете ответить – платите 18% подоходного налога», – рассказывает сотрудник налоговой.

В целом же налоговая накопила данные еще с 90-х о всех легальных доходах украинцев. Поэтому обмануть фискалов будет сложно. И пока есть возможность легализовать свои деньги, лучший вариант – подать нулевую декларацию, заплатить небольшой налог и амнистировать свой капитал. В обратном же случае вместо льготных 5% придется отдать 18% подоходного налога, а еще отвечать перед правоохранителями за уклонение от уплаты налогов.

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц, которое призвано легализовать доходы, полученные в “тени”. И.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников ранее сообщал, что украинцам, активы которых меньше 400 тысяч гривен, проходить налоговую амнистию не нужно.

За 8 месяцев этого года Государственное бюро расследований задокументировало получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен.