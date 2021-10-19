Виктор Павлик, его нынешняя жена Катерная Репяхова и бывшая жена и мать покойного сына Павла, Лариса Созаева оказались в эпицентре неприятной истории. Скандал разгорелся вокруг квартиры, где живет экс-супруга после того, как женщина публично заявила — бывший муж хочет выселить ее. Тогда нынешняя спутница жизни артиста ответила его бывшей жене и записала видео, где рассказала о состоянии певца на момент их знкомства, заверив, не отводила Павлика из семьи. Но конфликт в сети себя не исчерпал. Так, на личной странице в Facebook Лариса привела текст, взятый на просторах Интернета, в котором говорится о сильных женщин. Так, по словам автора, быть сильной — это не личный женский выбор, а вынужденное решение несвойственное женской природе, следствие наличия рядом слабого или безответственного мужа или вообще его отсутствие. В тексте говорится, что женская сила — не более, чем попытка адаптироваться к агрессивному внешнему миру, не более, чем маска. Но на самом деле все, что ей нужно — крепкое надежное мужчкое плечо и точка опоры. Нынешняя жена Павлика отреагировала на пост своей предшественницы в Сторис Instagram. Она прокомментировала текст на странице Созаевои. "Судя по этому посту, выводов 0. Далее еще будет", — коротко написала Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate) Также она сообщила, что решила поддержать мужа и опубликовала видеонарезку из знаковых моментов их совместной жизни. Екатерина показала фото с чловиком и оставила пдпись: "Просто хочу напомнить, что очень сильно тебя люблю. За 6 лет с нами столько произошло, как за 20".

Скриншот (instagram.com/repyahovakate) Напомним, что ранее Екатерина Репяхова обнаружила свое отношение к помощи Виктора Павлика бывший семье.