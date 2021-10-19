Европейский Союз до 24 октября может исключить Украину из «зеленого» списка, в который входят страны с низким уровнем распространения COVID-19, но безвизовый режим это не отменит.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

По его словам, ЕС не будет устанавливать новые правила пересечения границы, а только предоставит рекомендации государствам-членам ЕС, в случае исключении Украины из «зеленой зоны». Окончательное решение о разрешении или ограничения поездок граждан каждая страна принимает отдельно.

Он также добавил, что полного закрытия границ как в прошлом году уже не будет.

Актуальная информация об условиях въезда украинцев в страны мира доступна на сайте МИД.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в Украине непрерывно растет. Также резко изменились в худшую сторону показатели смертности. По этим причинам уже на следующей неделе Украина может вылететь из списка «зеленых», то есть безопасных стран.

Как сообщалось ранее, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.

Одесская область с 18 октября находится в списке «красных» зон карантина вместе с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Тем временем, в самой Одессе уже нет мест для пациентов с COVID в соответствующих больницах, а «скорая» едет на вызов по 4-5 часов.

В Корюковке Черниговской области от COVID-19 умер школьник. Подросток имел сопутствующие заболевания.