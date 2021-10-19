Витамины из ягод и фруктов, которые мы употребляли в течение лета, а также солнце в комплексе со свежим воздухом не запасаются в организме. Водорастворимые витамины тратятся организмом сразу, а жирорастворимые откладываются в незначительных количествах – и на несколько месяцев холодов их не хватит.

Жителям регионов с малым количеством солнца и дорогими овощами из супермаркетов не стоит входить в осень без витаминов.Как пить витамины правильно

Источник: 24 каналСдать анализы

Этот шаг поможет выяснить, от каких именно дефицитов страдает ваш организм, а также исключит передозировку теми витаминами, которые у вас в избытке.

Клинический анализ крови. Анализ позволит оценить состояние здоровья в целом: в порядке ли ваша иммунная система, нет ли воспалительных процессов и тому подобное.

Биохимический анализ крови. Помогает узнать о состоянии отдельных органов: печени, почек, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы.

Анализ на содержание витаминов. Это исследование позволит выявить актуальный уровень отдельных витаминов. Именно благодаря ему можно делать выводы о том, какие витамины стоит пропить.

Анализ минералами. Калий, магний, фосфор, сера, железо, йод, медь и другие. Они необходимы нашему организму не менее витамины; при этом далеко не все из них мы получаем в достаточном объеме из пищи.

Анализ на гормоны. В первую очередь следует проверить половые и гормоны щитовидной железы.

Проконсультироваться с врачом

Врач сможет прочитать анализы и выписать на их основе соответствующие препараты с правильной дозировкой, а также скорректирует рацион.Покупать качественные витамины

Не все витаминные комплексы имеют сбалансированный состав. Иногда добавки содержат витамины в трудноусвояемых формах или в очень низкой дозировке. Нередко в состав одного комплекса входят вещества, которые «конкурируют» между собой и в конце концов плохо усваиваются. В лучшем случае такой курс не продемонстрирует никакого эффекта, в худшем – спровоцирует аллергическую реакцию.

Нутрициолог назвала топ-7 натуральных источников железа.

Не все жирные продукты на самом деле вредны для организма человека. Некоторые из них диетологи рекомендуют включить в рацион, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему или насытить витаминами. Какие жирные продукты на самом деле полезны?