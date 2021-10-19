В Днепре в связи с "красным" уровнем эпидемической опасности введены дополнительные ограничения относительно деятельности субъектов хозяйствования. В частности, запрещено приема посетителей заведениям общественного питания (бары, рестораны, кафе), торгово-развлекательным центрам, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов, а также навынос. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра. Также действует запрет на прием посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания, кроме тех, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для продуктов питания, горючего, лекарственных средств, товаров гигиены, кормов, бытовой химии и тому подобное. Действует запрет на работу рынков, кроме продовольственных. А также на прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах. "Вместе с тем перечисленные ограничения, кроме запрета деятельности непродовольственных рынков, не применяются при наличии как у посетителей, так и работников негативного ПЦР-теста или экспресс-теста или документа, подтверждающего полный курс вакцинации", — рассказал директор департамента торговли и рекламы горсовета Андрей Пильченко. Он также напомнил, что за нарушение упомянутых ограничений и правил карантина предусмотрены штрафные санкции. Для физических лиц — от 17 до 34 тыс. Грн, для юридических — от 34 до 170 тыс. Грн. Оформлять соответствующие материалы могут как представители полиции, так и исполнительные органы городского совета. С полным списком правил для "красной" зоны можно ознакомиться в материале РБК-Украина.