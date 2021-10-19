Великобритания отреагировала на то, что Россия решила проводить перепись населения в оккупированном Крыму. В британском посольстве напомнили Москве, что Крым — это территория Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Великобритании в Украине. "Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым — это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", — заявили в посольстве. Напомним, Украина требует от мирового сообщества не признавать результаты российского переписи в оккупированном Крыму. Также РБК-Украина писало, что российский перепись в Крыму осудили в США.