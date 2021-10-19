В ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%.

Как пояснил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ассоциации, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится от 5−7% до 15−20%.

Дученко также пояснил, что 90% крупных и почти все малые предприятия для производства хлеба используют природный газ (голубое топливо составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%).

По его словам, цены на хлеб также вырастут из-за подорожания вдвое сахара и растительного масла, которые являются ключевыми ингредиентами во время выпечки. Да и пшеница за год поднялась в цене на 27−29%. Пекарь отметил, что закрытие хлебных заводов стране пока не грозит, однако искусственное сдерживание цен может привести к дефициту одного из главных продуктов.

Независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал «Фактам», что подорожание газа отразится на стоимости товаров и услуг в Украине:

«Нынешнюю цену на газ не выдерживают многие производители. Часть предприятий уже остановили свою работу. Дефицит товаров будет способствовать росту цен. Хотя правительство подписало меморандум с некоторыми органами местного самоуправления о недопущении поднятия тарифов на отопление, но по факту он не работает. В ряде областей тарифы на отопление уже подняты на 30−40% и, судя по всему, в ближайшее время тарифы вырастут еще. Ряд газовых компаний поставляют газ населению, теплокоммунэнерго, бюджетным организациям по цене 30 и более грн за кубометр».

В Севастополе (оккупированный Россией Крым) резко подорожал картофель. Всего за несколько дней цена за килограмм выросла с 50 до 90-100 рублей (33-36 грн по курсу на 13 октября). Прекращение поставок из других украинских областей оказало влияние на цены, а транспортировка продукта из России не помогла.

В Украине к середине октября цены на яблоки опустились до уровня 2018 года. Аналитики говорят, что садоводы опустили минимальные цены на сорта яблок.