Краснопольский районный суд Сумской области приговорил сотрудника СБУ за нападение на пограничников до 5 лет лишения свободы условно. Он также лишен офицерского звания и права занимать в течение 3 лет должности в правоохранительных органах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Отмечается, что обвиняемый в нападении на пограничников старший лейтенант СБУ полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также заключил соглашение со следствием. Суд утвердил законность сделки с обвиняемым и назначил ему согласованную меру наказания — 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, сотрудника СБУ лишили звания "лейтенант" и права в течение 3 лет занимать должности в правоохранительных органах Украины. В прокуратуре уточнили, что следствие по второму нападающего — подполковника СБУ — завершено. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. Напомним, 18 июля в Сумской области трое сотрудников СБУ напали на пограничников. Они избили их и забрали табельное оружие, после чего скрылись. Отметим, в конце июля суд избрал двум сотрудникам СБУ мера пресечения в виде домашнего ареста.