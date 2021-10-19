В Корюковке Черниговской области от COVID-19 умер школьник. Подросток имел сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам мэра города Ратана Ахмедова, в населенном пункте растет количество больных, при этом все больше тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

«Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим», — отметил он.

Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

Ребенок учился в 9 классе. С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

Напомним, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.

Одесская область с 18 октября находится в списке «красных» зон карантина вместе с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Тем временем, в самой Одессе уже нет мест для пациентов с COVID в соответствующих больницах, а «скорая» едет на вызов по 4-5 часов.