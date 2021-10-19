Президент России Владимир Путин 13 октября назначил бывшего так называемого "прокурора Крыма" Наталья Поклонская послом в африканской стране Кабо-Верде. Министерство иностранных дел Украины сразу же заявило, что будет добиваться ее экстрадиции. Возможен ли развитие событий — ниже в материале РБК-Украина. Поклонская работала на оккупантов в Крыму Поклонская к оккупации Крыма работала в украинской прокуратуре, но в момент захвата полуострова изменила присяге и начала сотрудничать с оккупантами. Россияне назначили ее "прокурором Республики Крым" и поручили вести резонансные уголовные процессы против несогласных с оккупацией крымчан. Именно Поклонская добивалась закрытия Меджлиса крымскотатарского народа и уголовного преследования его лидеров Рефат Чубаров, Мустафы Джемилева и Ахмета Чийгоза, а также режиссера Олега Сенцова. В сентябре 2016 на незаконно организованных выборах в Крыму ей удалось избраться и стать депутатом Государственной Думы России от правящей партии "Единая Россия". Срок ее депутатских полномочий завершился в октябре текущего года, и Путин решил отправить ее послом в Кабо-Верде — это удаленная островное государство у берегов Африки в Атлантическом океане. Это решение экс- "прокурор Крыма" назвала для себя "большой честью и ответственностью». Республика Кабо-Верде, известная также как "Острова Зеленого мыса", получила независимость от Португалии только в 1975 году. В ее состав входит архипелаг из 18 мелких и средних островов на расстоянии около 600 км от африканского берега. Украинские прокуроры о выдаче Поклонская из Кабо-Верде Сразу после назначения Поклонская послом МИД Украины заявил, что будет добиваться ее выдачи. "Она находится под санкциями Украине, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", — заявил РБК-Украина спикер ведомства Олег Николенко. Он также добавил, что украинский МИД уже возбудило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонская. Действующее руководство прокуратуры АР Крым менее оптимистическое в этом вопросе. Там обращают внимание, что послы защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1964 года. Статья 29 этого документа гласит, что "лицо дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме". "Венская конвенция запрещает выдавать дипломатов. Но мы однозначно будем поднимать вопрос о направлении запроса в Кабо-Верде о правовой помощи для вручения ей подозрения и повесток", — сообщил РБК-Украина прокурор АРК Игорь Поночовный. Он также отметил, что Поклонская является фигуранткой уголовных производств, касающихся незаконного запрета Меджлиса и уголовного преследования Олега Сенцова. Ей также заочно предъявлено подозрение в государственной измене. В то же время прокурор АРК отметил, что решение украинских судов о заочном аресте подозреваемого еще не получены. По примеру экстрадиции венесуэльского дипломата Поночовный также сообщил, что украинские правоохранители намерены изучить обстоятельства выдачи властями Кабо-Верде дипломатического спецпредставителя Венесуэлы Алекса Сааба. Несмотря на свой статус, в октябре он был экстрадирован в США. "О экстрадиции Поклонская нам надо отрабатывать этот вопрос с МИД и с Офисом генпрокурора и изучить ту практику, которая произошла с представителем Венесуэлы, которого Кабо-Верде выдало. А именно изучить, какой у него был статус", — отметил прокурор. По его словам, если будет хоть "малейшая зацепка" для выдачи Поклонская, то Украина будет этого добиваться. Отметим, украинская сторона рассматривает ее как гражданку Украины, с марта 2014 году она находится в розыске. В марте 2020 Херсонский суд выдал разрешение на ее задержание. Напомним, МИД России уже заявил, что Украина не имеет права требовать выдачи Поклонская или задерживать ее путем следования в Африку, поскольку у нее абсолютный дипломатический иммунитет. Отбыть в Кабо-Верде она в течение месяца.