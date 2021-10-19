Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для юрлиц выросли почти на 80%. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 13 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте КГГА. Согласно документу, тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для бюджетных организаций установлена на уровне 2 732,04 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 78% больше, чем тариф, который действовал до сих пор (1 616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривен, для религиозных организаций — до 2 689,51 гривен. Тариф указан без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета расходов на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов. Напомнив, отопление в Киеве для жилых домов могут включить уже 23 октября. Именно к концу недели прогнозируется снижение среднесуточной температуры до уровня, который дает основания для подключения всех домов к системам отопления.