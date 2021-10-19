Ситуация с COVID-19 в Украине стремительно ухудшается — неустанно растет заболеваемость и смертность. В связи с этим Министерство здравоохранения сделало вакцинацию обязательной — со следующего месяца некоторые украинцы будут вынуждены сделать прививку, в противном случае их ждет наказание.

Напомним, 7 октября Минздрав определил перечень профессий, для которых прививки станут обязательными.

Под обязательную вакцинацию попадают сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что список существенно расширят. В него также войдут:

сотрудники государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики;

социальные работники;

почтальоны;

сотрудники местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений.

При этом если представители вышеуказанных профессий откажутся вакцинироваться в течение трех месяцев, их отстранят от работы и лишат зарплаты на время карантина. Об увольнении пока что речь не идет.

Отказаться от прививки можно, если у вас есть медицинские противопоказания, которые подтверждает соответствующая справка.

Да, обязательная вакцинация — это законно

Ляшко отмечал, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». Его ведомство также подчеркивает, что власть имеет право самостоятельно формировать перечень профессий, представители которых должны делать прививки от COVID-19.

Адвокат и партнер ЮК «Vasil Kisil Partners» Валерия Беспалая рассказала «Обозревателю», что приказ Минздрава об отстранении работников образовательных учреждений и госсектора в случае отсутствия COVID-прививки не противоречит трудовому законодательству:

«Минздрав имеет право принимать решение о включении тех или иных должностей и тех или иных вакцинаций в список обязательных. Это ведомство наделено такими полномочиями. Поэтому процедурно вопрос был урегулирован правильно».

Эксперт также обратила внимание: если учитывать практику Европейского суда по правам человека, то обязательная вакцинация не считается нарушением права на личную жизнь – особенно в случаях, когда речь идет об интересах общества:

«Анализируя практику ЕСПЧ, мы видим, что суд стоит на той позиции, что государства могут признавать вакцинацию обязательной для некоторых категорий. В частности, в тех случаях, если это необходимо для обеспечения коллективного иммунитета. Суд ставит общественные интересы выше интереса частного«.

Однако если человек по объективной причине не может сделать прививку, к примеру, из-за непереносимости вакцины, то государство должно обеспечить альтернативу. В случае с COVID-19 это бесплатное ПЦР-тестирование.

При этом, что важно, власти должны внести COVID-вакцину в календарь обязательных профилактических прививок. На данный момент в этом перечне туберкулез, гепатит, столбняк, корь, свинка и другие заболевания.

«А сейчас идет речь о прививках, которые обязательны для определенной категории людей. То есть это не для всех взрослых – только для учителей и госслужащих. Работники других сфер делать прививку не обязаны», – подчеркнула Беспалая.Обязательную вакцинацию уже ввели такие страны: Франция. Парламент поддержал решение увольнять медиков, которые не хотят вакцинироваться. Это же правило касается работников домов престарелых. Сотрудников школ в списке нет. Но и без принуждения 78% учителей уже получили обе дозы вакцины.Канада. Правительство страны ввело обязательную вакцинацию для чиновников, полицейских и военных. Подтвердить прививку они должны до 29 октября. Тех, кто откажется, отправят в административный отпуск без сохранения зарплаты.Болгария. Власти также объявили о намерении ввести вакцинацию для большинства врачей, преподавателей школ и техникумов.США. Президент Джо Байден обязал вакцинироваться госслужащих, а также сотрудников крупных компаний и предприятий со штатом свыше 100 человек. Правда, губернатор Техаса Грег Эбботт запретил бизнесу выполнять решение главы государства. Однако если учесть, что он представляет Республиканскую партию, то, вероятнее всего, речь идет о политическом противостоянии.Казахстан. В этой стране должны сделать прививку все работники магазинов, кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Людей, которые отказываются, просто отстраняют.Греция. Учителям, которые отказываются делать прививку, сокращают заработную плату. Сотрудники также могут столкнуться с потерей баллов в системе гражданской службы, что отразится на их перспективе продвижения по службе или трудоустройстве.Ватикан. С 1 октября сотрудников не пускают на работу без так называемого «зеленого пропуска», который можно получить только после прохождения полного курса прививок.Латвия. Правительство приняло решение об обязательной COVID-вакцинации врачей, педагогов и социальных работников. Правило начнет действовать с 15 ноября. Сотрудники указанных профессий также могут предоставлять негативный тест на COVID-19, однако власть перестанет оплачивать эти анализы.

Как сообщалось ранее, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.

Одесская область с 18 октября находится в списке «красных» зон карантина вместе с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Тем временем, в самой Одессе уже нет мест для пациентов с COVID в соответствующих больницах, а «скорая» едет на вызов по 4-5 часов.

В Корюковке Черниговской области от COVID-19 умер школьник. Подросток имел сопутствующие заболевания.