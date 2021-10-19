Завтра, 20 октября в Харькове и области будут звучать сирены. Таким образом будут проводить учебное оповещение населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА. Известно, что электросирены включат в 07:52 и 14:25. Инструкции для граждан Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!". Так, услышав звучание, необходимо включить телевидения (UA Харьков) или радиовещания (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией. В ОГА отмечают, что во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие.