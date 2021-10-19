Вакцинация от коронавируса для беременных на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую маму, при этом сама болезнь чаще грозит привести к осложнениям и даже смерти. Об этом 19 октября передали в пресс-службе Минздрава. Риски для беременных при коронавируса Женщины в положении, зараженные COVID-19 попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких чаще, чем небеременных. А согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), будущие мамы с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть. Также медики предупреждают, что коронавирус во время беременности связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии. Вакцинация для беременных Прививка от COVID-19 во время беременности не представляют опасности ни для женщины, ни для малыша, и не способны привести к их заражению, поскольку ни одна из вакцин не содержит живой вирус. В Минздраве обратили внимание, что польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка "гораздо больше, чем потенциальные риски", и именно прививка способна защитить от тяжелого течения COVID-19. При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК — в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech. "Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от COVID вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка", — говорится в сообщении. Напомним, ранее в Минздраве назвали все противопоказания для вакцинации от коронавируса и объяснили, когда и кому нельзя делать прививки. Также мы писали о том, что недавно глава Минздрава Виктор Ляшко настоятельно призвал не верить в фейки антивакцинаторив, ведь жертвами таких жахачок становятся беременные и их дети.