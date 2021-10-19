Министерство экономики разработало законопроект, которым предлагают отменить обязательную индексацию (повышение) зарплат вместе с ростом прожиточного минимума. Кроме того, работодателям разрешат выплачивать отпускные без конкретных сроков.

Если документ примут, то уже со следующего года норму об обязательной индексации зарплат исключат из действующих правил, передает Обозреватель.

Кроме того, сейчас отпускные обязаны выплачивать не позднее, чем на третий день после ухода на отдых, а по новым правилам четких сроков не будет. Вместо этого установят требование: выплату должны будут производить до начала отпуска.

Напомним, как сообщалось ранее, этот же законопроект меняет подход к определению размера штрафа за нарушение сроков выплаты заработной платы – предлагается наказывать за каждого работника, которому предприятие задолжало. Сейчас сума штрафа не зависит от количества последних.

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