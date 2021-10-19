Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу.

Об этом сообщает его пресс-служба в Twitter.

«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины — и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России», — прокомментировал он.

В Украине Ллойд Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.