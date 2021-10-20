В Украине не наблюдается циркуляция вирусов гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Врачи сообщают, что с 11 по 17 октября 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 238 493 человека, из них 42,1% — дети в возрасте до 17 лет. При этом циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине составляет 630,9 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

Низкий уровень активности сохраняется в Киевской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях и в Киеве.

В Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Волынской, Черкасской, Тернопольской и Херсонской областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне, а в Донецкой области — очень высоком уровне интенсивности эпидемического процесса.

Средний уровень интенсивности эпидемического процесса наблюдается в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, Государственная служба статистики Украины сообщила, что чаще всего с начала года украинцы умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и COVID-19.

Напомним, Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии COVID-19 — врачи фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Почти 95% госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации.

Напомним, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.