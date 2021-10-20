Верховная Рада сделала первый шаг к принятию госбюджета на 2022. Парламент в среду проголосовал за бюджет в первом чтении, одобрив выводы бюджетного комитета, как того требует процедура. В ходе работы над проектом депутаты подали к нему 3284 правки. И почти половина из них комитет не отклонил, поручив Кабмину изучить вопрос и попытаться найти ресурс. Чтобы реализовать все предложенные Советом инициативы, по оценкам министра финансов Сергея Марченко, потребуется 86 трлн гривен, а это еще 57 бюджетов страны. "Соцеконом" для мажоритарщиков Пока же дополнительно нашли только 6500000000 гривен — больше ресурса хотят собрать за счет импортного НДС. Но доходную часть могут пересмотреть еще раз после принятия ресурсного налогового законопроекта №5600, а также изменений в Бюджетный кодекс. Плюс к этому, как говорил Марченко в интервью РБК-Украина, не исключается и вероятность просмотра прогнозных макропоказателей на 2022, что также скажется на поступлениях в бюджет. На что потратят деньги? Наибольшие допвитраты касающихся развития аэропортной инфраструктуры (2200000000 гривен), по 1 млрд гривен комитет предлагает направить на программу питьевой воды и борьбу с "ковидом" в школах. Еще 1 млрд гривен — местным бюджетам в виде субвенции на инфраструктурные проекты и объекты социально-культурной сферы. Кроме того, решили перераспределить средства между несколькими программами, что позволило добавить 6 млрд гривен на субвенцию местным бюджетам на социально-экономические проекты — т.н. "Соцеконом". Тогда как группа мажоритарщиков из разных фракций предлагала, что источником покрытия расходов на эту субвенцию могут быть дополнительные 20 млрд гривен за счет увеличения части прибыли Нацбанка, которая зачисляется в госбюджет, а также часть средств, полученных от МВФ. Народные депутаты внесли поправки в 86 трлн гривен (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина) Подобная ситуация с "соцекономом" происходит из года в год Минфин подает проект госбюджета без этой субвенции, но предполагает большой ресурс для Госфонда регионального развития, а уже при доработке в комитете перед первым чтением появляется новая программа (собственно, "соцеконом") , на которую и перебрасывают часть денег с ДФРР. "Соцеконом" — своего рода гарантия лояльности мажоритарных депутатов при рассмотрении госбюджета. "Методологически лучше, когда деньги поступают на округа через Фонд регионального развития, тогда конкуренция проектов. В случае с" соцекономом "все зависит от конкретного депутата, если он политический вес, тогда быстрее и в полном объеме получит деньги на округ", — говорит исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан. Еще один большой распределение денег между программами — уменьшение почти 3300000000 гривен расходов на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Эту сумму решили направить на обеспечение безопасности дорожного движения. Жизнь на "минимуме" Множество поправок депутатов касалось вопроса прожиточного минимума (ПМ). Пока редакция правительственного проекта предусматривает с января ПМ в сумме 2393 грн, с июля — 2508 гривен, с декабря — 2589 гривен. Тогда как фактический минимум уже в 1,7 раза больше, чем тот, который чиновники запланировали на следующий год. Едва ли не все фракции предлагали увеличить эти суммы в два-три раза, взяв деньги, например, за счет уменьшения расходов на развитие сети и содержание дорог или денег, полученных от МВФ. Одну из поправок бюджетный комитет не исключил, поручив Кабмину "проработать вопрос о повышении прожиточного минимума". Вместе с тем не нашла поддержки поправка комитета по вопросам соцполитики, который предложил отвязать прожиточный минимум от определения размеров окладов судей, сотрудников госорганов, налоговиков и прокуроров. Оппозиция не потеряла возможности поднять и тему пенсий, размер которых, по мнению политиков, или необходимо повысить в целом, или поднять до уровня не менее реального прожиточного минимума, либо вообще выплатить 13-ю пенсию в начале 2022 года. Все это, разумеется, потребовало бы увеличения дотаций Пенсионному фонду из госказны. ПФ и в этом году был вынужден брать ссуды у Госказначейства, чтобы выплачивать пенсии, о чем депутатам напомнил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. Поэтому заложенного в госбюджете рост расходов на нужды пенсионеров (5300000000 гривен на дотации ПФ в 2022 году) может оказаться недостаточно. К слову, среди поправок, внесенных в бюджет, были предложения списать "историческую" задолженность Пенсионного фонда перед казной на сумму более 74 млрд гривен. Узкие места или где взять еще денег В Счетной палате также поставили под сомнение прогнозные макроэкономические показатели, на которых Кабмин готовил проект бюджета. Ожидаемый рост экономики на 3,8% Пацкан назвал "несколько оптимистичным". "Динамика основных экономических показателей этого года, тенденции на мировых рынках свидетельствуют, что такого роста может не быть. Октябрьское ухудшение прогноза развитие экономики Украины от МВФ только подтверждает этот факт", — сказал глава Счетной палаты, указав на риск недопоступлениям в казну. Вместе с тем, по его оценкам, можно дополнительно получить почти 33 млрд гривен доходов, Кабмин не учел. Речь о налоге на прибыль, ренту за пользование недрами, поступлений бюджетных учреждений и акциз на импортируемый табак и табачные изделия. Министр финансов Сергей Марченко в Раде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина) Еще один риск, на который указали в Счетной палате — субсидии. Расходы на эти цели предлагают увеличить на 3200000000 гривен, но, как отметил Пацкан, этих денег не хватит, если тарифы вырастут из-за повышения цен на газ. В Раде также считают, что предусмотренных на субсидии денег не хватит. Парламентарии предлагали увеличить эту статью расходов от нескольких миллиардов до десятков миллиардов. Комитет полностью правки не отклонил, поручив правительству изучить вопрос и найти ресурс. Не обошли депутаты и вопрос минимальной зарплаты, которая, согласно проекту закона о госбюджете на 2022, составит с января 6500 гривен, а с октября — 6700 гривен. Нардепы в основном из оппозиционных фракций предлагали эту сумму поднять на 2-3 тысячи гривен уже с начала года, использовав ресурс от НБУ, МВФ или сэкономив на строительстве дорог. В части зарплат также поднимался вопрос увеличения оплаты труда медикам и учителям. Кроме предложений просто повысить им оклады, звучали идеи по примеру создания программы защиты медиков от последствий "ковиду" на 5 млрд гривен. Комитет решил, что вопрос зарплат бюджетникам еще предстоит проработать правительства, а потому, вероятно, ко второму чтению здесь возможны коррективы.