20 октября украинцы смогут наблюдать такое явление, как полнолуние, которое еще называют «Кровавой Луной».

Полную Луну можно будет увидеть в 17:57 по киевскому времени. Полнолуние накануне Хеллоуина (31 октября) считается мистическим, астрологи утверждают, что 20 сентября будет сложным днем, но в конце концов черную полосу удастся преодолеть.

Полная луна, которую «поддержат» вышедшие из ретроградного периода Юпитер и Меркурий, дает старт «выходу из подвешенного состояния» и открывает хорошие возможности во всех сферах жизни — главное, увидеть куда нужно двигаться. В том числе, и в карьере, пишут «Факты» .

На саму же «Кровавую Луну» не рекомендуют брать или давать деньги в долг, а также начинать крупные проекты и не подвергать испытаниям свою психику. Лучше обдумать свои последующие шаги по развитию бизнеса, личностный рост — строить планы на перспективу.

Говорят, чтобы привлечь деньги, нужно оставить на подоконнике стакан с водой, положив в него ближе к полуночи монеты. Утром воду выпить, а деньги спрятать в кошелек и не тратить их до следующего полнолуния — до 19 ноября.