Боевики 8 раз нарушали режим тишины на Донбассе 19 октября. С начала текущих суток, 20 октября, уже зафиксировано одно нарушение тишины. Ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Авдеевки российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские позиции у Гранитного и Лопаскино были обстреляны из минометов калибра 120-мм.

Вблизи Катериновки противник дважды вел огонь, используя минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82-мм.

Позиции ООС у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С начала суток возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендует Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса, а также привлечь к его наработке жителей оккупированных территорий.

Министерство иностранных дел России считает, что размещение новой военно-тренировочной миссии Европейского союза в Украине может усилить эскалацию на Донбассе. Реализация этих планов якобы нарушает минские соглашения.