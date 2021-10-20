Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло на 313 километре автодороги Киев-Одесса. Сейчас на трассе ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

Авария произошла в районе поселка Любашевка около пяти часов утра. Столкнулись два грузовика и три легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе», — отметили правоохранители.