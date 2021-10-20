По состоянию на 1 октября 2021 в обращении в Украине находилось наличности на 592200000000 грн. Это на 33700000000 грн или на 6% больше, чем на начало этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ). По данным НБУ, в обращении находилось 2900000000 банкнот на общую сумму 587 700 000 000 грн, а также 13900000000 монет (без памятных и инвестиционных) — на 4400000000 грн. На одного Украинский приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет (по состоянию на 1 января 2021 — 72 и 149 шт. Соответственно). Традиционно лидерство сохраняют: среди банкнот — 200 гривен, а среди монет — 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (78400000 шт. Или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (75300000 шт. Или 0,5% от общего количества монет в обращении). В обращении еще остается 447400000 "золотых" одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения. Напомним, 2020 года наличные деньги в обращении возросла на треть (на 31,4%) или 133 400 000 000 грн до 558 500 000 000 грн. Как сообщало РБК-Украина, объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 вырос на 4,7% до 1 850 500 000 000 гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412 200 000 000 гривен).