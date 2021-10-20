Масштабная авария на трассе Киев-Одесса, жертвами которой стали три человека, предварительно произошла из-за густого тумана.

Напомним, в районе поселка Любашевка около пяти часов утра столкнулись два грузовика и три легковых автомобилей. В сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Всего при столкновении пострадали 12 человек. Из них в больницу доставили восемь человек, среди них пять несовершеннолетних.

Фото: Обозреватель

На трассе в Польше перевернулся микроавтобус с мигрантами. Водителем оказался гражданин Украины, который попытался с места происшествия сбежать.

Три человека погибли в результате крупной аварии, которая произошла в Харьковской области. Еще трое людей пострадали.