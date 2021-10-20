В 2022 году запланировано повышение пенсий трем категориям пенсионеров: людям старше 70 лет, лицам, которые получают меньше 2500 гривен, и женщинам, которые достигли 60 лет.

Об этом сообщил пенсионный консультант Сергей Коробкин для сайта NaPensii.

Выплаты устанавливаются в соответствии с сентябрьским постановлением КМ № 963. График повышения выплат будет выглядеть следующим образом.

С 1 октября программа надбавок к пенсии распространяется на лиц в возрасте от 70 до 75 лет (до этого были установлены надбавки 80-летним, а в текущем году — людям в возрасте 75−80 лет). Надбавка составит 300 гривен и не распространяется на тех, кто получает высокие пенсии (выше 10340,35 грн — средней зарплаты за 2020 год). При наличии 30/35 лет стажа (для женщин/мужчин соответственно) пенсия должна быть не ниже 3000 грн.

С 1 декабря неработающим пенсионерам младше 70 лет и с 30/35 годами стажа производится доплата к пенсии, чтобы последняя составляла не меньше 2500 гривен.

Также в 2022 году будет предусмотрена доплата к пенсии женщинам, родившимся в 1962 году. В 2022 году они достигнут 60-летнего возраста и если выйдут на пенсию, то получат надбавку 9% к той выплате, которая рассчитана по статье 27 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Доплата связана с тем, что заканчивается десятилетний переходной период по введению в Украине нового пенсионного возраста для женщин (60 лет), и все выходящие на пенсию по новым правилам получали надбавку.

Как сообщалось ранее, накопительную пенсию могут включить в социальный пакет при приеме на работу некоторых категорий работников.

В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, которая предусматривает автоматическое отчисление с зарплаты 1-2% на специальный счет. Средства будут возвращаться пенсионеру либо одним платежом, либо равными частями в течение 10 лет. В ПФУ говорят, что эта система должна заработать одновременно с действующей, солидарной. По их мнению, благодаря этому выплаты могут увеличиться вдвое.