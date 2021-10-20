Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором.

Данные соответствующего опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Социологи отметили, что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

За Петра Порошенко готовы проголосовать – 15,6%. Далее следуют Юлия Тимошенко (12,2%), Юрий Бойко (9,4%).

39,1% опрошенных украинцев отмечают, что отрицательно относятся к отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Поддерживают такое решение только 8%.

В сентябре украинцы готовы были поддержать на выборах в Верховную Раду пять политических сил.

В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.