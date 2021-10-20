Стало известно, от чего чаще всего умирали украинцы в период с января по август 2021 года. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Аналитики отмечают, что с начала этого года умерло 439 430 человек.

Самая распространенная причина смерти украинцев — болезни системы кровообращения. От них умерли 276 070 человек (в том числе от ишемической болезни сердца — 192 343 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) — 53 470 человек).

Онкология (рак) стала причиной смерти 49 021 граждан.

COVID-19 убил в этом году уже 37 077 человек. При этом от гриппа и пневмонии умерли 10 684 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек (туберкулез — 1 905, СПИД — 1 546 украинцев).

Еще 18 627 украинцев погибли в результате внешних причин: аварии, несчастные случаи на воде, пожары, отравления, самоубийства, убийства.

Напомним, Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии COVID-19 — врачи фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Почти 95% госпитализированных — люди, которые отказались от вакцинации.

Напомним, в Украине был побит рекорд по смертности за все время пандемии — за сутки, 18 октября, скончались 538 человек.

Одесская область с 18 октября находится в списке «красных» зон карантина вместе с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Тем временем, в самой Одессе уже нет мест для пациентов с COVID в соответствующих больницах, а «скорая» едет на вызов по 4-5 часов.