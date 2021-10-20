На проект "Холостячка 2" со Златой Огневич разгораются страсти — в пятом выпуске двое участников поцеловали певицу, причем произошло это на двойном свидании! Одним из них оказался Андрей Задворный, который не смог справиться с чувствами к холостячки на фоне прекрасного мероприятия у моря на Кипре и заключил ее в объятия. Позже мужчина высказался о том, что почувствовал после новости о еще один поцелуй — с его конкурентом Дмитрием Шевченко. Стоит отметить, что после выпуска, поклонников реалити ждало пост-шоу "Как выйти замуж", где соперники впервые увидели, что же происходило на двойном свидании. Одним из участников пост-шоу стал Олег Плахотнюк. Мужчина встретился в студии с "Холостяком 11" Михаилом Заливако и его избранницей Анной Богдан, которые стали гостями одного из выпусков, и признался в Instagram, как на самом деле обстоят дела у парочки. Олег подумал, возможно найти свою любовь на ТВ-проекте и построить настоящие и искренние отношения под прицелом камер. Как пример, это вполне реально, он привел пару Холостяка 11 Михаила Заливако и победительницы шоу Анны Богдан.

Олег лично познакомился с Холостяком Михаилом Заливако и его возлюбленной (фото: instagram.com/superolegodessa) "Они ежедневно доказывают, что все возможно, только нужно действительно этого очень захотеть и главное делать. Я неоднократно видел, как они общаются между собой, как смотрят, касаются друг друга … Это так прекрасно и нереально мотивирует. Миша — мужчина, и он намного приятнее, симпатичнее, мужественнее, чем в телевизоре ", — поделился своими наблюдениями Олег. Он признался, что по-хорошему завидует парочке и добавил, что Злате гораздо сложнее, чем участникам, и вот почему. "Она не знала, какие будут ребята, в отличие от ребят, многие шли на проект (как и я), зная имя главной героини, и шли именно за ней. Несмотря на все, я немного ребенок в душе, и я верю в чудеса ", — признался фитнес-инструктор. Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" Роман Васильев рассказал о своем характере и признался, что мечтает о поцелуе с Огневич.