"Укртрансгаз" как оператор газохранилищ Украины готов предложить услуги украинских ПХГ для хранения страхового запаса газа стран ЕС. Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд кубометров и является крупнейшим среди стран Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза". Как отметили в пресс-службе, за критической ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы в 2021 году, в ЕС вернулись к вопросу страховых запасов газа, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев. Европейская комиссия уже приступила к изучению этой темы и поиск потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов страхового газа. "Украина имеет что предложить своим европейским партнерам. Безусловно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности между Украиной, Польшей и Венгрией. В этом вопросе рассчитываем прежде всего на поддержку европейских коллег, в частности партнеров из Energy Community », — отметил Сергей Перелома, и.о. генерального директора "Укртрансгаза". Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб. м и является крупнейшим среди стран Европы. Оператор газохранилищ ежегодно использует около 60% мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей внутренних потребителей Украины, таким образом оставляя около 40% для хранения газа компаний-нерезидентов. Эти мощности могут быть использованы в том числе и для хранения страховых запасов газа стран ЕС, сообщили в пресс-службе. Напомним, Европейская комиссия 13 октября приняла решение, призванное противостоять резкому росту мировых цен на энергоносители, которое, по прогнозам, продлится всю зиму. Решение включает в себя перечень конкретных мероприятий.