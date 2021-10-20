Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в Украине в четверг, 21 октября.

Об этом говорится в сообщении службы в Facebook.

«По данным Украинского гидрометеорологического центра, 21 октября днем ​​в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Погода порадует украинцев несколькими теплыми днями, вслед за которыми придут морозы. Самыми теплыми днями данной недели будут четверг и пятница.Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.