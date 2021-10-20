Александр Усик, который в последнем поединке отобрал у британца Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, решил порадовать себя новым дорогим авто. Спортсмен купил шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять более миллиона евро. О своей покупке украинец сообщил в Instagram-сториз.

Новая машина Александра Усика (скриншот с видео) Он опубликовал фото, на котором видно, как он сидит в машине вместе со своей женой.

Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usykaa) Кроме того, Усик записал видео того, как автомобиль быстро разгоняется несмотря на свои большие габариты. Стоит отметить, что после победы над Джошуа украинец получил 5000000 долларов + процент от продажи платных трансляций поединка. Ранее мы писали о любимых автомобили Александра Усика. Летом 2020 он приобрел кроссовер Audi RS Q8, цена которого в Украине составляет от 4,8 до 5900000 гривен в зависимости от комплектации. Мы также писали о том, что Усик рассказал о том, что хочет провести бой-реванш с Энтони Джошуа на территории Украины, а именно в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". О дате реванша пока ничего не известно, но, скорее всего, он пройдет уже в следующем году. Отметим, что многие не верили в победу украинском, включая букмекеров, которые отдавали победу британцу.